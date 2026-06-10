Presiden Prabowo Rencanakan Perbaikan hingga 400 RS di Indonesia, Ditargetkan Rampung 3 Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan perbaikan dan renovasi 350 hingga 400 rumah sakit di seluruh Indonesia dalam waktu tiga tahun. Upata ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan.

“Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah, dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila membangun baru, kalau bisa memperbaiki dan renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki dan memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan,” kata Prabowo saat meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Muhammad Thohir Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Rabu (10/6/2026).

Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Prabowo mengungkapkan hampir 1.000 unit alat kesehatan modern telah mulai didistribusikan ke rumah sakit daerah di seluruh Indonesia.

“Kemudian, pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua RS daerah di 514 kabupaten/kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh RS ini sudah mulai punya alat-alat modern, dan ini akan terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Prabowo juga menyampaikan pemerintah telah merealisasikan pembangunan puluhan rumah sakit umum daerah dalam dua tahun terakhir. “Saudara-saudara, kita sudah membangun 22 RSUD pada tahun 2025 dan 2026 ini kita bangun 22 lagi. Dan saya katakan bahwa kita akan membangun dan memodernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang akan datang,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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