Cerita Prabowo Mobil Maungnya Bocor saat Hujan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bercerita mobil dinas kepresidenan MV3 Garuda Limousine, atau Maung yang diproduksi PT Pindad (Persero) pernah bocor saat hujan.

Mulanya, Prabowo menyampaikan kebanggaannya terhadap mobil Maung karena dibuat oleh anak bangsa. "Karena saya Presiden, saya harus kasih contoh, saya harus pakai mobil buatan anak-anak Indonesia," ujar Prabowo di Munas Hipmi, Lampung, Rabu (10/9/2026).

Prabowo mengungkapkan, mobil Maung yang digunakannya juga tidak luput dari kesalahan. Pasalnya, progresnya masih dalam pengembangan tidak seperti BMW ataupun Mercedes.

"Jadi, jadi saya mengerti ini kan mobil baru satu dua tahun kita bangun iya kan, yang namanya suatu yang baru ya mungkin tidak sebagus kalau saya pakai BMW atau Mercedes ya kan," katanya.