Momen Prabowo Sapa Warga Sebelum Resmikan RSUD Krui Pesisir Barat Lampung

LAMPUNG - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Muhammad Thohir Krui, Pesisir Barat, Lampung, Rabu (10/6/2026). Prabowo menyapa warga setempat dan berkeliling rumah sakit sebelum melakukan peresmian.

Prabowo sempat menyapa sejumlah warga yang sedang berobat serta para tenaga kesehatan yang tengah bekerja.

Selama kunjungan ini, ia didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan perwakilan dari rumah sakit.

Prabowo berkeliling ruangan rumah sakit sambil dijelaskan oleh perwakilan rumah sakit setempat. “Selamat kerja,” ujar Prabowo usai meninjau salah satu ruangan.

Prabowo juga berbincang serta menanyakan kondisi warga yang yang tengah berobat. “Habis berobat minta didoain sama Pak Prabowo,” ujar salah seorang petugas kesehatan bersama warga yang membawa bayi, kepada Prabowo.