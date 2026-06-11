Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur Pascabencana di Aceh

BIREUEN — Pemulihan pascabencana di Aceh mulai terlihat, jalan yang sebelumnya rusak kini kembali menghubungkan desa-desa dengan pusat ekonomi. Sementara sekolah yang sempat terdampak bencana kembali menjadi tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak.

Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA mengatakan, pihaknya terus mengawal percepatan pemulihan di berbagai daerah Aceh.

“Di Aceh Tamiang, misalnya, pembangunan hunian tetap (huntap) terus menunjukkan kemajuan,” ujar Safrizal, Kamis (11/6/2026).

Sebanyak 37 lokasi telah dinyatakan siap dibangun dari total 40 lokasi yang diusulkan. Program ini menjadi harapan besar bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir dan tanah longsor pada akhir 2025 lalu.

“Selain pembangunan hunian, berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya juga terus dipulihkan untuk mendukung aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Ahmat Amin, warga Bireuen, menilai pembangunan yang berjalan telah membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat.

“Sekarang akses ke kota lebih mudah, anak-anak bisa bersekolah di gedung yang layak, dan kami memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha. Ini perubahan yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya.