Gempa Dangkal Berkekuatan M4.6 Guncang Sinabang Aceh

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 4.6 di Tenggara Sinabang, Aceh pagi ini. Kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

BMKG menjelaskan, gempa itu terjadi pukul 08.10 WIB, Jumat (29/5/2026). Koordinat gempa berada di 2.02 Lintang Utara dan 96.69 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:4.6, 29-May-2026 08:10:58WIB, Lok:2.02LU, 96.69BT (61 km Tenggara SINABANG-ACEH), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat okezone.com.

Adapun titik gempa berada di 61 kilometer Tengara Sinabang, Aceh dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,”demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

