Mualem: Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Aceh Baru 30 Persen

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |18:03 WIB
JAKARTA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan berbagai persoalan yang masih dihadapi di wilayahnya pascabencana alam. Persoalan tersebut utamanya terkait infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi di sejumlah wilayah provinsi.

Hal ini disampaikan Muzakir, yang akrab disapa Mualem, saat menghadiri rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Pemerintah dan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR.

“Semua masalah bencana—mulai dari masalah infrastruktur hingga berbagai masalah lainnya. Apa yang penting di masing-masing wilayah provinsi, itu yang belum dapat terpenuhi," kata Mualem saat ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum tertangani secara maksimal, mulai dari pembangunan jembatan hingga fasilitas pendidikan. Ia menyebutkan bahwa progres pemulihan pembangunan infrastruktur di Aceh baru mencapai kisaran 30 persen.

“Banyak, banyak (yang belum selesai). Infrastruktur belum, jembatan belum, sekolah-sekolah dan sebagainya lagi. Baru terpenuhi mungkin sekitar 30 persen (untuk pemulihan infrastruktur)," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

