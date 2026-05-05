Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemerintah Dorong Penuntasan Lahan Bermasalah, 71 Lokasi Huntap Pascabencana Aceh Siap Dibangun

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |13:18 WIB
Pemerintah Dorong Penuntasan Lahan Bermasalah, 71 Lokasi Huntap Pascabencana Aceh Siap Dibangun
Pemerintah Dorong Penuntasan Lahan Bermasalah
A
A
A

BANDA ACEH – Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, melaporkan progres penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, beberapa waktu lalu.

Safrizal mengatakan, sebanyak 71 titik lokasi rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) telah dinyatakan berstatus "Hijau" atau siap bangun berdasarkan data terbaru per 14 April 2026.

“Secara keseluruhan, terdapat 108 titik lokasi yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan total usulan mencapai 17.541 unit rumah bagi Kepala Keluarga (KK) terdampak,”ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Dikatakannya, luas lahan yang disiapkan mencapai 491,06 hektar, yang bersumber dari lahan milik pemerintah, masyarakat, hingga area HGU.

"Kami melaporkan bahwa dari total 108 titik lokasi yang diusulkan, sebanyak 71 lokasi atau sekitar 65 persen sudah berstatus siap bangun," ujarnya.

Dia memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah menuntaskan kesiapan lahannya secara penuh. Beberapa wilayah seperti Bener Meriah (10 titik), Aceh Timur (9 titik), dan Aceh Tengah (6 titik) tercatat telah memiliki status lahan yang clear dan siap untuk memulai tahap konstruksi.

Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah lokasi siap bangun terbanyak, yakni 37 titik, meski wilayah tersebut memikul beban usulan terbesar dengan total 9.965 KK.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/340/3214192//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-hc9g_large.JPG
Kepala BNPB Tinjau Progres Huntara untuk Warga Terdampak di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/455/3214035//amanah-68TW_large.jpg
Aceh Siap Jadi Motor Penggerak Ekonomi Kreatif di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/340/3213615//kepala_bnpb_suharyanto-DKHr_large.jpg
103 Unit Hunian Tetap Dibangun di Tapanuli Utara Pascabencana, Warga Direlokasi Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/340/3213140//pemerintah-keaj_large.jpg
Momen Lucu Penyintas Aceh di Tengah Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/340/3212405//pemerintah-AQXy_large.jpg
Pemulihan Pascabencana Aceh: Layanan Publik Pulih hingga Pembangunan Huntara Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212188//mendagri_tito_saat_raker_bersama_komisi_ii_dpr-HGMs_large.jpg
Mendagri Dorong Daerah di Sumut Salurkan Bantuan ke Aceh Lewat Skema Hibah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement