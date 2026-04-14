Pemulihan Pascabencana Aceh: Layanan Publik Pulih hingga Pembangunan Huntara Dikebut

BANDA ACEH — Upaya pemulihan pascabencana di Aceh menunjukkan progres yang signifikan. Roda pemerintahan di wilayah terdampak kini telah kembali stabil.

Sementara, layanan publik sudah beroperasi normal, dan aparatur negara telah kembali ke pos masing-masing untuk memastikan kebutuhan administratif masyarakat terpenuhi tanpa kendala.

“Pemerintah hadir dan bekerja. Konsistensi ini krusial untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah dan berkelanjutan,” ujar Kaposko Wilayah Aceh, Safrizal ZA, Selasa (14/4/2026).

Safrizal merinci berbagai indikator kemajuan yang mencakup aspek infrastruktur hingga lingkungan. Pemulihan fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan konektivitas antarwilayah kini menjadi prioritas utama.

“Program pembersihan sisa material melalui skema cash for work bahkan dinilai memberikan dampak ganda, mempercepat pemulihan lingkungan sekaligus menjadi stimulan ekonomi bagi masyarakat setempat,”ujarnya.

Sementara itu, percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) terus dipacu guna memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak.

Sedangkan sektor sosial dan ekonomi, aktivitas belajar-mengajar dilaporkan telah kembali normal. Hal ini dibarengi dengan langkah penguatan ekonomi lokal serta distribusi bantuan yang diklaim semakin efektif dan tepat sasaran.

Namun tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, Safrizal juga menyoroti pentingnya stabilitas kepemimpinan dalam masa transisi.