Tokoh Berjasa Aceh Teungku Nyak Sandang Wafat, Sosok di Balik Pesawat Seulawah RI-001

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |21:42 WIB
Teungku Nyak Sandang saat dianugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia berupa Bintang Jasa Utama oleh Presiden Prabowo (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Kabar duka menyelimuti masyarakat Aceh. Tokoh yang dikenal berjasa bagi bangsa, Teungku Nyak Sandang, telah berpulang ke rahmatullah di Desa Lhuet, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Selasa (7/4/2026) sekitar pukul 12.20 WIB. 

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Atas nama pribadi dan Pemerintah Aceh, disampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Kepergian Teungku Nyak Sandang menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi masyarakat Aceh, tetapi juga bagi bangsa Indonesia," tulis Muzakir Manaf dalam unggahannya di akun Instagramnya @/muzakirmanaf1964.

Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan Indonesia. Salah satu jasa terbesarnya adalah keterlibatannya dalam pembelian pesawat pertama Republik Indonesia, Seulawah RI-001, yang menjadi simbol penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Kata Muzakir Manaf, Pemerintah Aceh menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

