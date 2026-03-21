Ulama Umar Shihab, Kakak Quraish Shihab Wafat di Usia 86 Tahun

JAKARTA – Kabar duka datang dari dunia keislaman Indonesia. Ulama sekaligus cendekiawan Umar Shihab meninggal dunia pada usia 86 tahun, pada Jumat 20 Maret 2026 kemarin.

Almarhum merupakan kakak kandung dari Quraish Shihab dan paman dari jurnalis Najwa Shihab. Kabar wafatnya Umar Shihab disampaikan melalui akun Instagram resmi Universitas Muslim Indonesia.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. UMI berduka atas kehilangan sosok penjaga nilai, pewaris hikmah, dan penuntun keteladanan,” tulis akun @universitasmuslimindonesia, Sabtu (21/3/2026).

Rektor dan segenap keluarga besar UMI Makassar turut menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Umar Shihab yang juga menjabat sebagai Anggota Pembina Yayasan Wakaf UMI.

UMI menilai almarhum bukan sekadar bagian dari yayasan, tetapi sosok yang menghadirkan keteduhan serta menjaga nilai dan arah perjalanan kampus sebagai pusat ilmu dan pengabdian.

“Kepergian beliau adalah kehilangan yang sangat dalam, bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi UMI dan umat yang pernah merasakan nasihat, keteladanan, dan kebijaksanaan beliau,” tulis pernyataan tersebut.