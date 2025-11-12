Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |19:25 WIB
Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos
Hakim PN Palembang Raden Zainal Arief (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA  — Hakim senior sekaligus Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Palembang Raden Zaenal Arief meninggal dunia, pada Rabu (12/11/2025) sekitar pukul 07.00 WIB. Ia ditemukan meregang nyawa di kamar kosnya setelah dicurigai tak kunjung keluar kamar.

Petugas keamanan kos yang terletak di kawasan Dwikora, Palembang, Sumatera Selatan itu awalnya merasa khawatir karena sejak pagi Zaenal tak tampak keluar kamar seperti biasanya. Setelah dipastikan tidak ada respons dari dalam kamar, petugas bersama penghuni lain membuka pintu dan menemukan Zaenal sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Pada hari ini, Zaenal seharusnya memimpin sejumlah sidang. Tak ayal, kepergiannya mengejutkan banyak pihak termasuk keluarga besar PN Palembang Kelas IA Khusus. 

“Kami semua kaget. Beliau semestinya sudah berada di ruang sidang pagi ini. Ternyata kami mendapat kabar duka bahwa beliau telah meninggal dunia,” ujar salah satu panitera yang enggan disebut namanya.

Beberapa kerabatnya menceritakan, dalam beberapa waktu terakhir Zaenal sempat mengeluh sering merasa nyeri di bagian dada. Namun, tetap datang ke kantor dan menjalankan tugas seperti biasa. 

Halaman:
1 2 3
      
