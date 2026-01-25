Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kematian Influencer Lula Lahfah, Polisi Masih Tunggu Hasil Visum

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |17:48 WIB
Kematian Influencer Lula Lahfah, Polisi Masih Tunggu Hasil Visum
Influencer Lula Lahfah (foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Polisi masih menyelidiki penyebab kematian influencer Lula Lahfah yang ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk memastikan penyebab kematian korban.

"Kalau untuk yang Lula itu masih menunggu keterangan dokter. Kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena visumnya dari dokter Rumah Sakit Fatmawati," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Iskandarsyah, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan, hasil visum tersebut rencananya baru akan diserahkan pihak rumah sakit kepada kepolisian pada Senin (26/1/2026).

"Senin baru ada hasil visum sementaranya. Jadi yang kami terima berupa rekam medis, karena autopsi tidak dilaksanakan," ujarnya.

 

