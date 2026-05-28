Politeknik Indonusa Surakarta Hadirkan Plot Twist Gagal SNBT, Bebas Uang Masuk

SOLO - Pengumuman SNBT pada Senin, 25 Mei 2026 menjadi momen yang mendebarkan bagi ribuan siswa di Indonesia. Bagi yang belum berhasil lolos, tidak perlu bersedih hati. Setiap kegagalan selalu memiliki peluang baru. Politeknik Indonusa Surakarta menghadirkan program spesial “Plot Twist Gagal SNBT”, sebuah kesempatan bagi para pejuang SNBT untuk tetap kuliah dengan benefit Gratis Uang Masuk.

Program ini dibuat sebagai bentuk kepedulian kampus terhadap siswa lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang belum berhasil lolos SNBT, tetapi tetap memiliki semangat untuk melanjutkan studi pendidikan tinggi. Melalui program tersebut, calon mahasiswa dapat langsung bergabung bersama Politeknik Indonusa Surakarta dan menikmati berbagai peluang pengembangan diri selama masa perkuliahan.

Tidak hanya bebas uang masuk, mahasiswa juga memiliki peluang program beasiswa yang terbuka lebar, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Dengan sistem pendidikan yang berorientasi pada praktik dan kebutuhan industri, mahasiswa dipersiapkan menjadi lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing di dunia profesional.

Berbagai program studi unggulan juga tersedia untuk mendukung minat dan bakat generasi muda di era digital seperti Komunikasi, Hukum, Psikologi, Informatika, Bisnis Manajemen, Akuntansi Perpajakan, Manajemen Informasi Kesehatan, Teknologi Laboratorium Medis, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Farmasi, Fisioterapi, Perhotelan, Teknologi Otomotf, PGSD, dan PJOK. Proses belajar ini juga didukung dengan lingkungan yang aktif, kreatif, dan adaptif yang menjadi salah satu komitmen Politeknik INDONUSA Surakarta dalam mencetak mahasiswa hebat dan berprestasi.

“Kadang jalan terbaik hadir dari rencana yang berbeda. Gagal SNBT bukan akhir segalanya, tetapi bisa menjadi plot twist terbaik menuju masa depan yang lebih sukses,” ucap Humas Politeknik Indonusa Surakarta.

Program ini dibuka dengan kuota terbatas dan pendaftaran maksimal diterima pada Sabtu 6 Juni 2026. Oleh karena itu, calon mahasiswa diimbau segera melakukan pendaftaran dan konsultasi program studi agar tidak kehilangan kesempatan emas tersebut dengan mengakses link https://spmb.poltekindonusa.ac.id.

Melalui program “Plot Twist Gagal SNBT”, Politeknik Indonusa Surakarta ingin mengajak generasi muda untuk tetap optimistis dan percaya bahwa setiap mimpi tetap memiliki jalan untuk diwujudkan.

(Anindita Trinoviana)

