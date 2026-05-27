Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polri Bekuk Buronan Penyelundup Narkoba dari Malaysia ke Riau, Diduga Jaringan Ramzi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |17:05 WIB
Polri Bekuk Buronan Penyelundup Narkoba dari Malaysia ke Riau, Diduga Jaringan Ramzi
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Muhammad Zaki, buronan penyelundup narkoba jenis sabu dari Malaysia melalui perairan Bengkalis, Riau. Zaki diduga terlibat dalam kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu sebanyak 11 bungkus dengan berat bruto 11.445 gram.

"Muhammad Zaki diketahui berperan sebagai perantara tekong laut sekaligus penyimpan atau gudang dalam jaringan peredaran gelap narkotika tersebut," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso kepada awak media, Rabu (27/5/2026).

Muhammad Zaki sendiri ditangkap saat bersembunyi di Hotel City Dumai, Riau pada Minggu, 24 Mei 2026. Dalam operasi itu, polisi juga melakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan.

"Selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zaki dan melakukan penggeledahan badan serta kamar hotel. Namun, dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika maupun barang terlarang lainnya," ujar Eko.

Eko mengungkapkan, Muhammad Zaki diduga kuat merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika lintas negara. Pelaku sendiri disinyalir kuat merupakan jaringan dari narapidana Ramzi yang mengendalikan peredaran barang haram itu dari Rutan Dumai.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Muhammad Zaki diketahui berperan sebagai perantara antara tekong laut dengan gudang penyimpanan barang yang dikendalikan oleh narapidana atas nama Ramzi yang berada di Rutan Dumai," tutup Eko.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220946//menkum-KdQF_large.jpg
Menkum Harap RUU Polri Rampung Dibahas Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220964//ledakan-OGPW_large.jpg
Polisi Ungkap Kronologi Ledakan Pabrik Kimia di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/340/3220882//peredaran_narkoba_di_thm_new_zone_medan-RqmP_large.jpg
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Peredaran Narkoba di THM New Zone Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220840//andre_rosiade-gEW7_large.jpg
Andre Rosiade Laporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri, Kasus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220655//narkoba-njQi_large.jpg
Bawa Narkoba, 4 Orang Ditangkap di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220645//peredaran_narkoba_di_hotel_b_fashion-BK8w_large.jpg
Oknum Polisi Diduga Terlibat Peredaran Narkoba di Hotel B Fashion
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement