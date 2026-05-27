Polri Bekuk Buronan Penyelundup Narkoba dari Malaysia ke Riau, Diduga Jaringan Ramzi

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Muhammad Zaki, buronan penyelundup narkoba jenis sabu dari Malaysia melalui perairan Bengkalis, Riau. Zaki diduga terlibat dalam kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu sebanyak 11 bungkus dengan berat bruto 11.445 gram.

"Muhammad Zaki diketahui berperan sebagai perantara tekong laut sekaligus penyimpan atau gudang dalam jaringan peredaran gelap narkotika tersebut," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso kepada awak media, Rabu (27/5/2026).

Muhammad Zaki sendiri ditangkap saat bersembunyi di Hotel City Dumai, Riau pada Minggu, 24 Mei 2026. Dalam operasi itu, polisi juga melakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan.

"Selanjutnya tim melakukan penangkapan terhadap Muhammad Zaki dan melakukan penggeledahan badan serta kamar hotel. Namun, dari hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika maupun barang terlarang lainnya," ujar Eko.

Eko mengungkapkan, Muhammad Zaki diduga kuat merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika lintas negara. Pelaku sendiri disinyalir kuat merupakan jaringan dari narapidana Ramzi yang mengendalikan peredaran barang haram itu dari Rutan Dumai.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Muhammad Zaki diketahui berperan sebagai perantara antara tekong laut dengan gudang penyimpanan barang yang dikendalikan oleh narapidana atas nama Ramzi yang berada di Rutan Dumai," tutup Eko.

(Rahman Asmardika)

