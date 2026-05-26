Pendaki Malaysia Jatuh di Gunung Rinjani, Evakuasi Berlangsung Dramatis

JAKARTA - Seorang pendaki asal Malaysia, Chye Connsynn (41), terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim SAR melakukan evakuasi medis udara dengan helikopter pada Selasa (26/5/2026).

Setelah berhasil dievakuasi, pendaki perempuan tersebut diterbangkan ke Bali untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi selaku SAR Mission Coordinator (SMC), mengatakan operasi evakuasi udara sempat tertunda karena terkendala cuaca berupa kabut tebal di kawasan Pelawangan 2 Sembalun.

"Karena kendala cuaca berupa kabut tebal, evakuasi udara kami tunda dan baru dilanjutkan kembali saat jarak pandang dinyatakan aman," ujar Hariyadi.

Setelah kondisi cuaca membaik pada Selasa pagi, helikopter milik PT SGI Air Bali kembali diberangkatkan. Helikopter lepas landas pukul 08.05 WITA dari Lapangan Sembalun menuju Pelawangan 2 Sembalun untuk melaksanakan evakuasi medis udara.

Korban kemudian berhasil dipindahkan ke dalam helikopter dan diterbangkan dari Pelawangan 2 menuju Bali pada pukul 08.17 WITA.

Helikopter mendarat di helipad Benoa, Bali pada pukul 09.05 WITA. Selanjutnya, korban dirujuk ke Rumah Sakit Inmedika Sanur, Bali, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.