HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Tito: Program Pemulihan Pascabencana Sumatera Rampung dalam Tiga Tahun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |01:13 WIB
JAKARTA -Pemerintah memperkirakan program pemulihan pascabencana Sumatera rampung dalam tiga tahun. Diketahui, bencana Sumatera beberapa waktu lalu mengakibatkan ribuan orang meninggal.

Demikian disampaikan, Ketua Satgas Perceptan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian saat jumpa pers di Kantor PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

“Kita melihat dari problema-problema atau masalah-masalah yang masih ada, yang perlu dipermanenkan, sungai, dan lain-lain, itu memerlukan waktu lebih kurang 3 tahun. Jadi inilah program pemulihan untuk masa diperkirakan, kalau kita estimasi, 3 tahun,” ujar Tito.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kata dia telah membuat rencana induk (renduk) untuk tiga tahun ke depan. Pihaknya juga akan meninjau dan menetapkan prioritas pemulihan dari renduk yang telah dibuat.

“Ya, di antaranya tadi masalah huntap, jalan-jalan yang penting-penting, ya, jalan-jalan utama. Pokoknya yang sangat-sangat penting mendasar disarankan di tahun 2026 ini kita selesaikan,” ujar Tito.

“Yang masih bisa dikerjakan sabar dikit di tahun 2027, 2028 ya kita kerjakan, sambil kira komunikasikan dengan pemda,” imbuhnya.

 

