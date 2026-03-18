Presiden Prabowo Kirim Bantuan Alat Ibadah dan Pakaian untuk Korban Bencana di Pidie

Ketua Posko Satgas PRR Aceh Safrizal menyerahkan bantuan Presiden Prabowo kepada korban bencana Sumatera di Pidie, Aceh.

SIGLI – Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, pada Rabu (18/3/2026) menyerahkan bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, bertempat di Pendopo Kabupaten Pidie, Kota Sigli. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Kepala Negara terhadap para penyintas yang tertimpa bencana banjir dan tanah longsor.

“Ini bentuk kepedulian Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat terdampak. Nanti Pak Bupati berkenan mendistribusikan,” ujar Safrizal, yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Adwil Kemendagri.

Adapun bantuan yang dibawa dan diserahkan kepada Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, berupa perlengkapan ibadah seperti Al-Qur’an 250 eksemplar, sajadah 500, sarung 250 helai, dan mukena 250 helai.

Selanjutnya, ada pakaian baru berkualitas ekspor, antara lain celana 5.000 potong, jaket 400 potong, kemeja 1.000 potong, kaus 1.000 potong, sarung 1.000 potong, aneka pakaian 1.000 potong, serta jilbab 500 potong.