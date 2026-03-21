HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Instruksikan Jajaran Siaga Antisipasi Bencana saat Libur Lebaran

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |06:10 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi potensi bencana, selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, khususnya di wilayah rawan seperti banjir dan tanah longsor.

Ia meminta seluruh Satgas Bencana di pos-pos terpadu untuk mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari sisi personel maupun sarana dan prasarana.

"Saya pesan kepada seluruh jajaran di wilayah yang memiliki potensi bencana agar Satgas Bencana di pos-pos terpadu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, khususnya menghadapi potensi bencana ekstrem yang telah diramalkan BMKG," kata Sigit saat melakukan monitoring pengamanan malam takbiran di Pos Terpadu Lapangan Merdeka, Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/3/2026).

Sigit menuturkan, BMKG dalam beberapa hari terakhir telah melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai upaya mengurangi risiko bencana, terutama di jalur mudik dan arus balik.

"Alhamdulillah, langkah ini berhasil mengurangi potensi hujan ekstrem. Namun beberapa hari ke depan tetap menjadi perhatian yang harus kita antisipasi," ujarnya.

 

