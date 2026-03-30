Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Lalu Lintas Jakarta Kembali Padat

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |08:49 WIB
Lalu lintas di Jakarta (foto: Okezone)
JAKARTA – Aktivitas perkantoran di pusat ibu kota kembali menggeliat pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2026, Senin (30/3/2026). 

Kepadatan lalu lintas pun kembali terjadi di sejumlah titik, terutama dari arah selatan menuju kawasan perkantoran di Jakarta Pusat seperti Sudirman dan Thamrin.

Berdasarkan pantauan Okezone sekitar pukul 08.00 WIB, kemacetan mulai terasa sejak kawasan Cipete, tepatnya di ruas Jalan RS Fatmawati Raya yang mengarah ke pusat kota melalui Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Kepadatan diperparah oleh banyaknya persimpangan di sepanjang jalur tersebut.

Kendaraan terlihat merayap dengan dominasi mobil pribadi dan sepeda motor yang menuju pusat aktivitas. Memasuki kawasan Senayan, arus lalu lintas mulai terurai.

Bahagiakan Anak-Istri, Pria Asal Bogor Ini Rela Motoran ke Ragunan
