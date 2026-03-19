Jelang Lebaran, Puluhan Perwira Polri Naik Pangkat Jenderal

JAKARTA - Polri melaksanakan upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Perwira Tinggi (Pati) Polri pada Kamis (19/3/2026) di Gedung Rupatama Mabes Polri.

Dalam upacara tersebut, sebanyak 47 personel Polri resmi mendapatkan kenaikan pangkat, terdiri atas satu personel naik ke pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen), 14 personel naik ke pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), serta 32 personel naik ke pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen), termasuk dua personel yang menerima kenaikan pangkat luar biasa (KPLB).

Kenaikan pangkat tertinggi diraih oleh Komjen Pol Achmad Kartiko yang saat ini menjabat sebagai Kalemdiklat Polri.

Sementara itu, sejumlah perwira yang naik ke pangkat Irjen Pol di antaranya Alfred Papare (Kapolda Papua Barat), Moffan Moedji Kawanti (Auditor Kepolisian Utama Tk. I Itwasum Polri), serta Asep Guntur Rahayu yang menjabat sebagai Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI.

Pada kenaikan pangkat Brigjen Pol, terdapat puluhan perwira yang menduduki berbagai jabatan strategis, baik di tingkat Mabes Polri maupun wilayah, termasuk Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini serta Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir.

Selain itu, dua personel menerima kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) ke Brigjen Pol, yakni Sambas Kurniawan dan Medyanta.