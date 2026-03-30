Sekjen DPD Singgung Efisiensi Anggaran ke ASN Usai Libur Lebaran

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |23:03 WIB
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mohammad Iqbal menyampaikan tiga poin instruksi utama bagi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di DPD RI setelah libur lebaran. Salah satunya, ia menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi anggaran.

Demikian disampaikan M Iqbal saat memimpin apel pagi perdana setelah libur panjang Idul Fitri 1447 Hijriah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Di hadapan 1.464 pegawai, Iqbal menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan legislasi yang padat di sisa masa sidang tahun ini.

"Ini adalah pengecekan kesiapan 1.464 SDM di bawah tanggung jawab saya. Kita harus memastikan organisasi siap menjalankan tugas sebelum memasuki masa reses mendatang," ujar Mohammad Iqbal di Lapangan Parkir DPD RI Kompleks Parlemen, Senin (30/3/2026).

Iqbal juga mengingatkan terkait akselerasi kinerja di masa persidangan IV mengingat waktu yang singkat sebelum memasuki masa reses. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada penundaan dalam agenda core tugas DPD RI baik di fungsi legislasi, pengawasan, maupun pertimbangan.

"Tidak ada ruang untuk lambat atau salah. Semua harus tepat waktu, tepat regulasi, tepat target, dengan tetap mengedepankan efisiensi dan transparansi anggaran," tegasnya.

Lebih lanjut, Iqbal juga menyoroti pentingnya penguatan soliditas dan penghapusan ego sektoral seluruh unit kerja baik di pusat maupun daerah untuk bekerja dalam satu tarikan nafas. Ia juga menekankan bahwa pelemahan di satu unit akan berdampak pada seluruh sistem.

"Soliditas antarunit menjadi kunci kekuatan institusi dalam menghadapi dinamika politik," papar Mohammad Iqbal.

 

