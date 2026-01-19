Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Sudewo Kena OTT KPK, Begini Respons Ketua DPD Gerindra Jateng

Awaludin , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |21:50 WIB
Bupati Sudewo Kena OTT KPK, Begini Respons Ketua DPD Gerindra Jateng
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, akhirnya angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati, Sudewo. Ia menegaskan, partainya memilih menunggu hasil resmi pemeriksaan sebelum mengambil sikap lebih jauh.

Sudaryono menyatakan, Partai Gerindra menghormati sepenuhnya proses hukum yang saat ini tengah berjalan di KPK dan menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” ujar Sudaryono kepada media, Senin (19/1/2026).

Ia menekankan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah. Menurutnya, semua pihak perlu bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bupati sudewo KPK OTT KPK Sudewo
