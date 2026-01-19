KPK OTT di Pati, Bupati Sudewo Ditangkap!

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (19/1/2026).

Penangkapan Sudewo dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa operasi tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi.

Budi mengungkapkan, hingga saat ini Sudewo belum dibawa ke Jakarta dan masih menjalani pemeriksaan di Kudus.

“Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujarnya.

Meski demikian, Budi belum mengungkapkan barang bukti yang disita dalam operasi senyap tersebut. Jumlah pihak yang diamankan juga belum dibeberkan secara resmi oleh KPK.

(Awaludin)