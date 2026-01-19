Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK OTT di Pati, Bupati Sudewo Ditangkap!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |18:18 WIB
KPK OTT di Pati, Bupati Sudewo Ditangkap!
Bupati Pati Sudewo (Foto: Okezone)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (19/1/2026).

Penangkapan Sudewo dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa operasi tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi.

Budi mengungkapkan, hingga saat ini Sudewo belum dibawa ke Jakarta dan masih menjalani pemeriksaan di Kudus.

“Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujarnya.

Meski demikian, Budi belum mengungkapkan barang bukti yang disita dalam operasi senyap tersebut. Jumlah pihak yang diamankan juga belum dibeberkan secara resmi oleh KPK.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
ott KPK OTT KPK Bupati Pati sudewo
