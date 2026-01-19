Breaking News! KPK Gelar OTT di Pati, Sejumlah Orang Diamankan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Kali ini, operasi senyap tersebut digelar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Adanya OTT ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci perihal operasi tersebut.

“Terkait yang di wilayah Pati, saat ini masih berprogres. Kita sama-sama tunggu perkembangannya,” kata Budi kepada wartawan.

Budi menyebutkan, dalam OTT tersebut sudah ada pihak yang diamankan. Nantinya, KPK akan menyampaikan secara resmi pihak-pihak yang ditangkap.

“Ya, nanti kami akan memperbarui perkembangannya, siapa saja yang diamankan dan siapa saja yang dilakukan pemeriksaan akan kami sampaikan,” ujarnya.

Budi juga belum mengungkapkan perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut, termasuk barang bukti yang disita.

