OTT KPK di Madiun, Uang Tunai Ratusan Juta Disita

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1/2026). Selain mengamankan 15 orang, tim KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai.

“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi belum merinci nominal pasti uang yang disita, termasuk mata uang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Diketahui, sembilan dari 15 orang yang diamankan dalam operasi senyap tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun, Maidi.

“Selanjutnya, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” ujarnya.

Budi mengungkapkan, operasi senyap tersebut diduga terkait dengan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR).

