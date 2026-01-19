Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

OTT KPK di Madiun, Uang Tunai Ratusan Juta Disita

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |16:41 WIB
OTT KPK di Madiun, Uang Tunai Ratusan Juta Disita
KPK OTT di Madiun (Foto: Okezone)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1/2026). Selain mengamankan 15 orang, tim KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai.

“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi belum merinci nominal pasti uang yang disita, termasuk mata uang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Diketahui, sembilan dari 15 orang yang diamankan dalam operasi senyap tersebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun, Maidi.

“Selanjutnya, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” ujarnya.

Budi mengungkapkan, operasi senyap tersebut diduga terkait dengan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR).

(Awaludin)

      
OTT KPK di Madiun Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR
OTT KPK di Madiun, Wali Kota Maidi Ditangkap
Breaking News! KPK Gelar OTT di Madiun, 9 Orang Dibawa ke Jakarta
Kantor Pusat DJP Digeledah KPK Terkait Dugaan Korupsi Pegawai Pajak, Ini Faktanya
Eks Sekjen Kemnaker Diduga Beli Innova Zenix Pakai Uang Hasil Peras Agen TKA
5 Fakta Kantor Pusat DJP Digeledah KPK Terkait Dugaan Korupsi Pegawai Pajak
