OTT KPK di Madiun Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin (19/1/2026).

Dalam operasi senyap tersebut, KPK total menangkap 15 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan OTT tersebut terkait dengan dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR).

“Peristiwa tangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” kata Budi.

Namun demikian, Budi belum menjelaskan secara rinci terkait proyek maupun aliran dana CSR yang dimaksud.