HOME NEWS NASIONAL

OTT KPK di Madiun, Wali Kota Maidi Ditangkap

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |16:25 WIB
OTT KPK di Madiun, Wali Kota Maidi Ditangkap
Wali Kota Madiun Maidi Ditangkap KPK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Selanjutnya, Maidi dibawa ke Jakarta bersama delapan orang lainnya.

“Selanjutnya, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Diketahui, KPK total mengamankan 15 orang dalam operasi senyap tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, sembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, lanjut Budi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

“Peristiwa tangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujarnya.

(Awaludin)

      
