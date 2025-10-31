Jelang Sidang Paripurna Pemakzulan Bupati Sudewo, Bantuan Logistik Terus Mengalir

PATI - Dukungan logistik dari masyarakat terus berdatangan ke Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di kawasan Tegal Arum. Aksi solidaritas ini dilakukan jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Sudewo yang dijadwalkan digelar, Jumat (31/10/2025).

Anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Didik menegaskan bantuan ini diberikan warga Pati dengan sukarela tanpa adanya perintah dari siapapun. Sebab dia percaya bahwa warga Pati memiliki solidaritas yang tinggi.

"Untuk bantuan ini tanpa dikomando, bantuan itu datang sendiri karena saya yakin orang Pati ini solidaritas sangat tinggi," ujar Didik dikutip melalui tayangan iNews TV.

Didik mengatakan sidang paripurna pemakzulan Bupati Sudewo hari ini akan dikawal oleh ribuan warga Pati.

"Untuk estimasi masyarakat ini kurang lebih 3.000-10.000," ucapnya.

Dia berharap rapat paripurna ini bisa dihadiri oleh seluruh anggota dewan DPRD Kabupaten Pati dan menyetujui Sudewo dilengserkan dari kursi kepala daerah.

"Harapannya, semoga anggota dewan bisa hadir di rapat paripurna agar rapat paripurna itu bisa terselenggara dan berjalan dengan baik," ucapnya.



(Fetra Hariandja)