Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hikmah Demo Berujung Pemakzulan Bupati Sudewo: Saat Rakyat Bicara, Pemimpin Harus Mendengar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 14 Agustus 2025 |11:02 WIB
Hikmah Demo Berujung Pemakzulan Bupati Sudewo: Saat Rakyat Bicara, Pemimpin Harus Mendengar
Bupati Pati, Sudewo/Foto; Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, HM Rifqinizamy Karsayuda, memetik hikmah atas peristiwa Bupati Pati, Sudewo, yang didemo hingga bergulirnya pansus dan hak angket pemakzulan dari DPRD Pati. Kepala daerah tak boleh berjarak dengan rakyat.

Dari kasus Sudewo, pejabat publik dituntut mampu banyak menahan diri terkait hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat.

“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak,” ujar Rifqi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

Legislator dari Fraksi NasDem ini juga menilai, aksi unjuk rasa itu merupakan cara rakyat untuk meluapkan ekspresinya. Terlebih, masyarakat tak bisa menyampaikan aspirasi melalui institusi negara.

“Aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya itu kan adalah luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,” ujar Rifqi.

Sekadar informasi, warga Pati telah menggelar unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati, Sudewo, turun dari jabatannya. Unjuk rasa dipicu kebijakan Sudewo yang menaikkan tarif PBB Pati sebesar 250%.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162876/kpk-3Gly_large.jpg
Bupati Pati Kembalikan Uang Diduga Terkait Korupsi, KPK: Tidak Menghapus Pidana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162575/hadi-nb9F_large.jpg
Istana Bantah Anggaran Minim Penyebab Bupati Naikkan Pajak 250%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162549/mensesneg-h8sU_large.jpg
Mensesneg Minta Pejabat Hati-Hati Ambil Kebijakan Usai Kisruh Bupati Pati Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162543/viral-Jr9D_large.jpg
Reaksi Gerindra soal Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180298//politikus_nasdem_rajiv_diperiksa_kpk-etdE_large.jpg
Skandal Korupsi CSR BI dan OJK, Politikus NasDem Rajiv Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179328//wakil_ketua_umum_nasdem_saan_mustopa-AWvG_large.jpg
NasDem Belum Siapkan Pengganti Sahroni dan Nafa Urbach, Tunggu Putusan MKD DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement