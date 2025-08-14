Hikmah Demo Berujung Pemakzulan Bupati Sudewo: Saat Rakyat Bicara, Pemimpin Harus Mendengar

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI, HM Rifqinizamy Karsayuda, memetik hikmah atas peristiwa Bupati Pati, Sudewo, yang didemo hingga bergulirnya pansus dan hak angket pemakzulan dari DPRD Pati. Kepala daerah tak boleh berjarak dengan rakyat.

Dari kasus Sudewo, pejabat publik dituntut mampu banyak menahan diri terkait hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat.

“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak,” ujar Rifqi kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

Legislator dari Fraksi NasDem ini juga menilai, aksi unjuk rasa itu merupakan cara rakyat untuk meluapkan ekspresinya. Terlebih, masyarakat tak bisa menyampaikan aspirasi melalui institusi negara.

“Aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya itu kan adalah luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,” ujar Rifqi.

Sekadar informasi, warga Pati telah menggelar unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati, Sudewo, turun dari jabatannya. Unjuk rasa dipicu kebijakan Sudewo yang menaikkan tarif PBB Pati sebesar 250%.