INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

DPRD Pati Tolak Pemakzulan Bupati Sudewo, Hanya PDIP yang Setuju

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |23:50 WIB
DPRD Pati Tolak Pemakzulan Bupati Sudewo, Hanya PDIP yang Setuju
DPRD Pati Tolak Pemakzulan Bupati Sudewo (Foto: dok ist)




JAKARTA – DPRD Kabupaten Pati memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan atau pemberhentian kepada Bupati Pati, Sudewo. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (31/10/2025).

Dari total 49 anggota DPRD, sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju dengan usulan pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya menyatakan setuju agar Bupati Pati dimakzulkan.

Jika dilihat berdasarkan fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang seluruh anggotanya menyatakan setuju dengan rekomendasi pemakzulan. Fraksi lainnya memilih untuk tidak mendukung pemakzulan dan hanya meminta Bupati Sudewo melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang diambil ke depan.

“Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada hari ini telah menetapkan keputusan berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati untuk ke depannya,” kata Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, saat membacakan hasil keputusan rapat.

(Awaludin)

      
