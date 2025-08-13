DPRD Sepakat Bentuk Pansus dan Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

DPRD Kabupaten Pati, sepakat membentuk tim (pansus) dan menggunakan hak angket terkait pemakzulan Bupati Pati, Sudewo/Foto: iNews

JAKARTA – DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), sepakat membentuk tim panitia khusus (pansus) dan menggunakan hak angket terkait pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Beberapa fraksi di DPRD Pati seperti PKS, Demokrat, dan Gerindra menyetujui pembentukan pansus hingga penggunaan hak angket terhadap Bupati Pati.

Laporan jurnalis iNews TV, Lazarus Sandy, Rabu (13/8/2025), beberapa kebijakan Sudewo dinilai tidak pro-rakyat dan telah menimbulkan kegaduhan.

Dalam demonstrasi ini, Sudewo yang mengenakan kemeja putih dan peci hitam sempat naik ke atas mobil polisi dan menyampaikan beberapa kata kepada para pedemo. Tak berselang lama, Sudewo langsung dilempari botol air mineral oleh para demonstran setelah memohon maaf.

Usai dilempari botol air kemasan, Sudewo pun terlihat langsung turun menyelamatkan diri. Bahkan, orang yang diduga ajudannya langsung sigap menepis botol minuman kemasan dengan tameng bertuliskan “Polisi”.

Massa masih terus bertahan melakukan demonstrasi menuntut Bupati Pati lengser dari jabatannya. Mereka tetap bertahan di sekitar Kantor Pemkab Pati meskipun sempat terjadi lempar-lemparan dengan aparat kepolisian.