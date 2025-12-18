2.154 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Nelayan di Monas

JAKARTA – Sebanyak 2.154 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demo nelayan dan kelompok lainnya di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menjelaskan pihaknya telah melakukan tactical working group (TWG) dan apel untuk mengamankan aksi tersebut. Menurutnya, demo hari ini diikuti Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Nelayan Indonesia bersama sejumlah elemen massa lainnya.

Susatyo menegaskan, kepolisian menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

“Kami mengimbau seluruh peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara sejuk dan damai. Para orator diminta tidak memprovokasi massa lainnya, tidak melakukan tindakan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, tidak membakar ban bekas, serta tidak melawan petugas di lapangan,” kata Susatyo.

Ia menambahkan, seluruh personel yang diterjunkan tidak dibekali senjata api dan diperintahkan untuk mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.