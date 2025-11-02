Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan

JAKARTA- Identitas dua kerangka tubuh manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di Gedung Astra Credit Companies (ACC), Kwitang, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Polisi akan mengumumkan hasil identifikasinya pada pekan depan.

Polisi mencocokan dua identitas kerangka manusia dengan dua keluarga yang sempat melaporkan kehilangan keluarganya pada demo berujung kericuhan akhir Agustus 2025 silam. Adapun hasil identifikasi itu berupa tes DNA

"Infonya kurang lebih hari Rabu (Hasil Tes DNA keluar). Saat ini belum ada," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Hery Saputra saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (2/11/2025).

Roby juga mengungkap alasan dua kerangka manusia itu baru ditemukan dua bulan pascademo berujung kericuhan Agustus 2025 silam.

Menurut dia, kondisi jenazah memang ditemukan terbakar hingga tertumpuk material, belum lagi gedung itu sudah lama tidak digunakan.

"Jenazah hangus terbakar dan tertumpuk sisa material kebakaran. Sedangkan gedung tidak digunakan setelah kebakaran dan tidak dibersihkan atau diperiksa secara detail sampai mau direnovasi," tandasnya.

Sekadar informasi, dua kerangka tubuh manusia ini ditemukan pada Kamis (30/10) lalu. Saat itu, petugas rekonstruksi hendak melakukan pengecekan konstruksi terhadap bangunan yang terbakar imbas demo berujung kericuhan di akhir Agustus.