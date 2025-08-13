Advertisement
HOME NEWS JATENG

Momen Polisi Dihujani Lemparan saat Kawal Demo Lengserkan Bupati Pati

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |14:17 WIB
Momen Polisi Dihujani Lemparan saat Kawal Demo Lengserkan Bupati Pati
Ribuan warga yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur melempari anggota kepolisian dengan botol air mineral/Foto: tangkapan layar
PATI – Aksi demonstrasi besar-besaran menuntut lengsernya Bupati Pati, Sudewo, memanas. Rombongan polisi yang mengamankan unjuk rasa tersebut sempat dihujani lemparan botol air mineral oleh massa yang marah.

Pantauan di lokasi pada Rabu (13/8/2025), aparat kepolisian yang membentuk barisan memanjang mencoba masuk ke halaman Kantor Pemkab Pati. Namun, saat bergerak di tengah massa, mereka justru menjadi sasaran lemparan dari arah demonstran.

Meski mendapat serangan lemparan, polisi tetap merangsek masuk tanpa membalas. Mereka berupaya menjaga situasi tetap terkendali, meski tekanan dari massa semakin kuat.

Salah satu warga Pati yang ikut aksi menyatakan mereka tidak akan bubar hingga Bupati Sudewo turun langsung menemui masyarakat.
"Sementara Sudewo belum menemui rakyat, kita tunggu," ujar warga dalam siaran langsung iNews TV.

Tensi aksi terus meninggi. Massa tetap bertahan di sekitar Kantor Pemkab, meski sempat terjadi bentrok kecil. Polisi pun akhirnya melepaskan gas air mata dan menyemprotkan water cannon guna membubarkan kerumunan.

Halaman:
1 2
      
