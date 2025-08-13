Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Demo Pati Memanas! Ribuan Warga Mengamuk Lempar Bupati Sadewo Saat Minta Maaf

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |14:05 WIB
Demo Pati Memanas! Ribuan Warga Mengamuk Lempar Bupati Sadewo Saat Minta Maaf
Bupati Pati, Sademo saat dilindungi aparat kepolisian lantaran kena lemparan dari demonstran di pusat Kota Pati/Foto: Istimewa
A
A
A

PATI – Aksi unjuk rasa besar-besaran pecah di depan Kantor Bupati Pati. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan, menuntut pertanggungjawaban Bupati Pati, Sadewo, atas pernyataan kontroversial yang dianggap melecehkan aspirasi rakyat.

Unjuk rasa yang awalnya berlangsung tertib berubah menjadi ricuh saat Bupati Sadewo keluar dari kantor untuk menemui massa dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Tak disangka, niat baik tersebut justru dibalas dengan lemparan botol air mineral, sandal, hingga benda tumpul lainnya.

Insiden itu terekam dalam video berdurasi 13 detik dan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat suasana chaos saat Sadewo berdiri di atas mobil komando dan berusaha berbicara menggunakan pengeras suara.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akan berbuat lebih baik buat warga Pati,” ucapnya singkat sebelum lemparan mulai menghujani, Rabu (13/08/2025).

Salah satu demonstran, Artanti (24), warga asal Pati, mengatakan aksi ini dipicu pernyataan Bupati Sadewo yang dianggap menantang masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238/polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218/demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement