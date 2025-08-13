Demo Pemakzulan Bupati Pati Mulai Makan Korban Akibat Tembakan Gas Air Mata Polisi

PATI - Demonstrasi di Kantor Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah (Jateng) ricuh. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa yang ingin masuk ke Gedung Pemkab.

Pantauan Okezone melalui Live Breaking News iNews TV, Rabu (13/8/2025) sejumlah pedemo pingsan karena terkena asap dari gas air mata. Korban langsung di evakuasi ke tempat yang lebih aman untuk mendapatkan perawatan.

Sejumlah massa aksi lainnya saling membantu pedemo yang terkenda dampak dari gas air mata. Pedemo menyatakan bahwa tetap bertahan hingga Bupati Pati Sudewo keluar untuk menemui rakyat.

"Sementara Sudewo belum menemui rakyat, kita tunggu," kata salah satu warga Pati yang melakukan unjuk rasa.

Massa masih terus bertahan melakukan demonstrasi untuk menuntut Bupati Pati lengser dari jabatannya. Mereka tetap bertahan di sekitar Kantor Pemkab Pati meskipun sempat lempar-lemparan dengan aparat kepolisian.

Polisi pun sempat menembakkan gas air mata dan water canon kepada massa aksi atau masyarakat Pati. Massa juga menyebut bakal terus bertahan hingga tuntutannya dikabulkan. Masyarakat merasa kecewa akibat kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati.

Bupati Pati Sudewo sendiri menjadi sorotan lantaran mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Masyarakatnya pun menolak dengan keras.