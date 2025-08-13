Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Demo Pemakzulan Bupati Pati Mulai Makan Korban Akibat Tembakan Gas Air Mata Polisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |13:53 WIB
Demo Pemakzulan Bupati Pati Mulai Makan Korban Akibat Tembakan Gas Air Mata Polisi
Demo Bupati Pati Rusuh/Okezone
A
A
A

PATI - Demonstrasi di Kantor Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah (Jateng) ricuh. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa yang ingin masuk ke Gedung Pemkab.

Pantauan Okezone melalui Live Breaking News iNews TV, Rabu (13/8/2025)  sejumlah pedemo pingsan karena terkena asap dari gas air mata. Korban langsung di evakuasi ke tempat yang lebih aman untuk mendapatkan perawatan.

Sejumlah massa aksi lainnya saling membantu pedemo yang terkenda dampak dari gas air mata. Pedemo menyatakan bahwa tetap bertahan hingga Bupati Pati Sudewo keluar untuk menemui rakyat.

"Sementara Sudewo belum menemui rakyat, kita tunggu," kata salah satu warga Pati yang melakukan unjuk rasa.

Massa masih terus bertahan melakukan demonstrasi untuk menuntut Bupati Pati lengser dari jabatannya. Mereka tetap bertahan di sekitar Kantor Pemkab Pati meskipun sempat lempar-lemparan dengan aparat kepolisian.

Polisi pun sempat menembakkan gas air mata dan water canon kepada massa aksi atau masyarakat Pati. Massa juga menyebut bakal terus bertahan hingga tuntutannya dikabulkan. Masyarakat merasa kecewa akibat kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati.

Bupati Pati Sudewo sendiri menjadi sorotan lantaran mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Masyarakatnya pun menolak dengan keras.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180892/viral-h23R_large.jpg
Identitas 2 Kerangka Manusia yang Terbakar di Gedung Astra Kwitang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180238/polri-IBsG_large.jpg
Polisi Masuk ke Barisan Massa Guru yang Demo di Monas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180218/demo-gjOV_large.jpg
Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Total, Macet Parah Mengular Arah Sudirman-Thamrin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement