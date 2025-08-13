Diberondong Tembakan Gas Air Mata, Massa Bertahan Minta Bupati Pati Sudewo Mundur

PATI – Ribuan pengunjuk rasa sempat bentrok dengan aparat Kepolisian. Massa bertahan di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah untuk menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Massa menyatakan akan tetap bertahan hingga Bupati Pati Sudewo keluar untuk menemui rakyat dan mundur.

"Sementara Sudewo belum menemui rakyat, kita tunggu," kata salah satu warga Pati yang demonstrasi di Live Breaking News iNews TV, Rabu (13/8/2025).

Pantauan Okezone, massa masih terus bertahan melakukan demonstrasi untuk menuntut Bupati Pati lengser dari jabatannya.

Mereka tetap bertahan di sekitar Kantor Pemkab Pati meskipun sempat lempar-lemparan dengan aparat kepolisian.

Polisi juga sempat menembakkan gas air mata dan water cannon kepada massa aksi unjuk rasa demo Bupati Pati.

Massa juga menyebut akan terus bertahan hingga tuntutannya dikabulkan. Pasalnya masyarakat merasa kecewa akibat kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati.

Bupati Pati Sudewo sendiri menjadi sorotan lantaran mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Masyarakatnya pun menolak dengan keras.