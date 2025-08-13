Bendera One Piece Berkibar Saat Demo Desak Bupati Pati Mundur

PATI - Bendera anime Bajak Laut One Piece berkibar saat demo warga Pati yang menuntut Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya. Bendera One Piece saat ini menjadi perbincangan publik belakangan ini.

Berdasarkan pantauan, berkibarnya bendera One Piece ini diketahui setelah orator dari atas mobil komando mengajak massa aksi untuk menyanyikan tuntutannya dalam unjuk rasa hari ini, Rabu (13/8/2025).

"Turun, turun, turun Sudewo. Turun Sudewo sekarang juga," teriak orator yang disambut riuh massa aksi.

Sejumlah massa yang langsung menyambutnya dengan pengibaran bendera. Ada yang mengibarkan bendera Merah Putih dan di bawahnya terdapat bendera One Piece. Adapula massa aksi yang mengibarkan hanya bendera One Piece.

Diketahui, pengibaran bendera One Piece jelang Hari Kemerdekaan RI itu dianggap sebagai bentuk simbol matinya keadilan dan kekuasaan yang korup.