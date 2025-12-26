Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan

JAKARTA - Sejumlah orang tak dikenal diduga menyiramkan air keras ke arah petugas keamanan lingkungan di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Aksi tersebut kemudian viral di media sosial.

Kapolsek Pulogadung Kompol Suroto membenarkan adanya informasi tersebut. Ia mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan pengecekan ke lokasi usai menerima kabar yang beredar di media sosial.

“Benar, telah dilakukan pengecekan adanya berita di sosial media terkait penyiraman air keras,” ujar Suroto Jumat (26/12/2025).

Suroto menyebut, kejadian itu berlangsung sekitar pukul 04.30 WIB di Jl. Raya Bekasi No. 18 RW 04, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Dua saksi yang merupakan penjaga malam, Teguh Purwadi dan Zaenudin, mengatakan, saat itu mereka melihat tiga sepeda motor berboncengan melintas dan berhenti di seberang portal RW. Pelaku berteriak dan melakukan provokasi ke arah portal.

Adapun kejadian tersebut diunggah oleh akun Instagram @lbj_jakarta. Dalam rekaman itu tampak dua orang petugas keamanan tengah berjaga di dekat portal lingkungan.

Namun tidak lama kemudian, keduanya berlari menjauh ketika seseorang mendekat dan melemparkan cairan ke arah mereka. Setelah disiramkan, cairan yang diduga air keras itu pun mengeluarkan asap berwarna putih.

“Melihat kejadian tersebut saksi 1 dan saksi 2 segera menutup dan mengunci pagar portal RW 04 yang kemudian mundur ke arah pemukiman,”ujarnya.