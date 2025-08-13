Jelang Demo Besar-besaran Tuntut Bupati Pati Mundur, Warga Terus Berdatangan ke Alun-Alun

JAKARTA – Ribuan warga terus mendatangi posko donasi di kawasan Alun-Alun dan halaman Pendopo Bupati Pati, Jawa Tengah, Selasa 12 Agustus 2025 malam. Mereka datang sehari sebelum menggelar unjuk rasa yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur pada Rabu (13/8/2025).

Dari pantauan iNews Media Group, tampak sejumlah warga terus memadati kawasan Pendopo Bupati Pati hingga pukul 22.05 WIB. Terlihat, sejumlah pemuda-pemudi hingga orangtua amat antusias datang dan menunggu aksi demonstrasi yang akan digelar Rabu,

Diperkirakan, sedikitnya ada lima ribu warga yang telah berdatangan ke Pendopo Bupati Pati. Sebagian dari mereka datang bukan hanya berasal dari daerah Pati. Para warga datang menggunakan kendaraan pribadi maupun truk.

Sementara itu, petugas kepolisian terus berjaga di area pendopo dan sekitar perbatasan antara Pati-Kudus dan Pati-Demak. Selain itu, tampak sekitar ribuan dus air dalam kemasan hingga aneka makanan ringan dan buah seperti pisang turut menghiasi depan Pendopo Bupati Pati.

Sebelumnya, Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, mengatakan aksi demonstrasi tersebut rencananya digelar dua hari, Rabu dan Kamis (13–14 Agustus 2025).