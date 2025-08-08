Advertisement
HOME NEWS JATENG

Polemik Bupati Pati, Naikkan PBB 250 Persen hingga Tantang Warga

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |07:59 WIB
Polemik Bupati Pati, Naikkan PBB 250 Persen hingga Tantang Warga
Bupati Pati Sudewo (Foto: Diwan M Zahri/Okezone)
A
A
A

PATI – Bupati Pati Sudewo viral di media sosial. Ia menuai sorotan diduga usai melontarkan tantangan kepada warga yang menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Videonya diunggah akun Instagram @flokjog dan @pati.24jam, Selasa 5 Agustus 2025. Dalam rekaman itu, Sudewo secara terbuka menyampaikan tidak gentar terhadap aksi unjuk rasa yang direncanakan warga.

“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dalam video tersebut.

Pernyataan itu langsung menuai reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk kelompok aliansi warga yang telah bersiap melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025 mendatang. Mereka menilai pernyataan Sudewo arogan dan menutup ruang dialog dengan warga. 

Aksi ini merupakan bentuk protes atas rencana kenaikan PBB-P2 di Pati yang mencapai 250 persen, karena memberatkan masyarakat.

      
