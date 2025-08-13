Advertisement
HOME NEWS JATENG

Aksi Demo di Pati Makin Memanas, Brimob Turun Tangan

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |14:30 WIB
Aksi Demo di Pati Makin Memanas, Brimob Turun Tangan
Aatuan Brimob diterjunkan untuk memperkuat barisan pengamanan/Foto: tangkapan layar
A
A
A

PATI – Situasi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Pendopo Alun-alun Pati, memanas. Ribuan massa yang awalnya tertib mulai bersitegang dengan petugas.

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, turun langsung ke lapangan bersama jajaran pejabat utama dan unsur TNI untuk mengawal jalannya aksi. “Kami hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Seiring meningkatnya eskalasi, satuan Brimob diterjunkan untuk memperkuat barisan pengamanan. Massa mulai mendorong barikade dan melempar botol plastik ke arah petugas.

“Brimob hadir bukan untuk menekan, tapi menjaga keamanan bersama,” tegas Kombes Jaka.

Formasi penghalang pun dibentuk untuk menjaga jarak aman dari massa. Polisi juga mengimbau peserta aksi tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

