Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Polisi Ungkap Kelompok Lain di Balik Ricuh Demo Bupati Pati Sudewo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |16:46 WIB
Polisi Ungkap Kelompok Lain di Balik Ricuh Demo Bupati Pati Sudewo
Ricuh Demo Bupati Pati Sudewo (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menyatakan bahwa kericuhan dalam demonstrasi pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, dipicu oleh kelompok lain. Namun, tidak disebutkan secara pasti siapa massa yang dimaksud.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng), Kombes Artanto, mengungkapkan bahwa awalnya unjuk rasa tersebut berjalan aman dan damai.

“Sekitar pukul 10.30, adanya kelompok lain yang anarkis saat orasi, melempar batu, minuman, buah busuk, dan tongkat. Hal itu mengakibatkan eskalasi meningkat dan berubah menjadi chaos,” kata Artanto, Rabu (13/8/2025).

Menurut Artanto, kepolisian sudah melakukan upaya persuasif kepada massa agar tidak melakukan aksi anarkis. Namun, kelompok lain itu tidak menghiraukan imbauan aparat.

“Kita, polisi, sudah persuasif supaya tak melakukan aksi tersebut, tapi tidak diindahkan imbauan kepolisian,” ujar Artanto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180589//dprd_pati_tolak_pemakzulan_bupati_sudewo-KAvD_large.jpg
DPRD Pati Tolak Pemakzulan Bupati Sudewo, Hanya PDIP yang Setuju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180460//pati-L4ov_large.jpg
Jelang Sidang Paripurna Pemakzulan Bupati Sudewo, Bantuan Logistik Terus Mengalir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/519/3162806//dasco-UfOF_large.jpg
DPRD Pati Bentuk Pansus, Dasco: Proses Sudah On the Track
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162727//kapolri-Ac9e_large.jpg
Kapolri Geram Mobil Polisi Dibakar saat Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/519/3162673//sudewo-4n0O_large.jpg
Hikmah Demo Berujung Pemakzulan Bupati Sudewo: Saat Rakyat Bicara, Pemimpin Harus Mendengar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162575//hadi-nb9F_large.jpg
Istana Bantah Anggaran Minim Penyebab Bupati Naikkan Pajak 250%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement