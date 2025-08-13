Polisi Ungkap Kelompok Lain di Balik Ricuh Demo Bupati Pati Sudewo

JAKARTA – Polisi menyatakan bahwa kericuhan dalam demonstrasi pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, dipicu oleh kelompok lain. Namun, tidak disebutkan secara pasti siapa massa yang dimaksud.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng), Kombes Artanto, mengungkapkan bahwa awalnya unjuk rasa tersebut berjalan aman dan damai.

“Sekitar pukul 10.30, adanya kelompok lain yang anarkis saat orasi, melempar batu, minuman, buah busuk, dan tongkat. Hal itu mengakibatkan eskalasi meningkat dan berubah menjadi chaos,” kata Artanto, Rabu (13/8/2025).

Menurut Artanto, kepolisian sudah melakukan upaya persuasif kepada massa agar tidak melakukan aksi anarkis. Namun, kelompok lain itu tidak menghiraukan imbauan aparat.

“Kita, polisi, sudah persuasif supaya tak melakukan aksi tersebut, tapi tidak diindahkan imbauan kepolisian,” ujar Artanto.