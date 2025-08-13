Demo Pemakzulan Bupati Pati Rusuh, 11 Terduga Provokator Ditangkap

JAKARTA - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jateng) telah menangkap 11 orang yang diduga provokator di demonstrasi pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

Kabid Humas Polda Jateng, Artanto menggunakan diksi kelompok lain yang menyebabkan unjuk rasa tersebut berujung chaos.

"Kurang lebih 11 kita lakukan pendataan, kita periksa kepada yang bersangkutan," kata Artanto dalam wawancara bersama iNews TV, Rabu (13/8/2025).

Menurut Artanto, kelompok lain ini yang menjadikan aksi unjuk rasa pada awalnya damai berujung chaos. Namun, ia tak menyebut secara pasti dari mana massa tersebut.

"Kelompok lain menyusup provokator rusak suasana. Kita lakukan pengamanan para provokator dan sedang diperiksa Dirkrimum Polda Jateng," pungkasnya.

(Awaludin)