HOME NEWS JATIM

DPRD Pati Bentuk Pansus, Dasco: Proses Sudah On the Track

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 14 Agustus 2025 |17:34 WIB
DPRD Pati Bentuk Pansus, Dasco: Proses Sudah <i>On the Track</i>
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad/Foto: Dokumen Okezone
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons protes masyarakat terhadap Bupati Pati, Sudewo. Dasco menilai proses yang kini berlangsung, termasuk dibentuknya panitia khusus (pansus) hak angket oleh DPRD Kabupaten Pati, sudah sesuai aturan.

"Ya, kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan DPRD Pati," kata Dasco kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

Dasco mengimbau agar proses-proses tersebut selanjutnya dihormati. Adapun DPR RI juga terus memantau perkembangannya.

"Kami hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada. Kami akan monitor perkembangannya," ungkapnya.

Dasco mengatakan, DPR RI juga telah melaksanakan rapat dan evaluasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. DPR RI meminta Mendagri mengambil langkah untuk memitigasi agar hal serupa tidak terjadi di daerah lain.

