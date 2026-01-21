Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rapat Bareng Komdigi, DPD Soroti Isu Judi Online hingga Literasi Digital

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |06:48 WIB
Rapat Bareng Komdigi, DPD Soroti Isu Judi Online hingga Literasi Digital
DPD RI rapat bersama Komdigi (Foto: Ist)
JAKARTA — Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menegaskan pentingnya penguatan literasi digital sebagai upaya jangka panjang menghadapi maraknya judi online, iklan pinjaman online ilegal, konten media sosial yang tidak ramah anak. Bahkan, aktivitas akun buzzer yang dinilai merusak ruang publik digital juga perlu menjadi perhatian serius.

Menurut Hidayattollah, langkah penindakan seperti pemblokiran dan penertiban harus berjalan seiring dengan edukasi masyarakat agar tercipta kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital, khususnya di kalangan generasi muda.

“Pemblokiran dan penertiban penting, namun literasi digital harus menjadi fondasi agar masyarakat, khususnya anak muda, memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital,” ujarnya, dikutip Selasa (20/1/2026).

Hidayattollah menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Komite I DPD RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI di Gedung DPD RI, Jakarta, yang dihadiri Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria beserta jajaran.

Selain literasi, ia juga menyoroti perlunya pemerataan akses internet di berbagai daerah. Kalimantan Selatan, termasuk kawasan Pegunungan Meratus dan desa-desa terpencil, disebutnya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur jaringan.

Halaman:
1 2
      
