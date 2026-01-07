Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Pelaku Sindikat 21 Situs Judol Masih Buron

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |20:09 WIB
Satu Pelaku Sindikat 21 Situs Judol Masih Buron
Bareskrim Polri bongkar kasus judi online (Foto: Rohman Wibowo/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan satu buron pelaku dari sindikat judi online (judol) yang mengendalikan 21 situs dengan modus mendirikan 17 perusahaan. Satu buron tersebut berasal dari total enam tersangka, yang lima di antaranya sudah dibekuk kepolisian.

"Satu orang DPO berinisial FI yang berperan memerintahkan tersangka MNF untuk membuat PT STS sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran," kata Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Tersangka berinisial MNF (30), yang disebut Bayu, berperan sebagai direktur PT STS. Korporasi tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari puluhan situs judol.

Tersangka berikutnya berinisial MR (33) yang bertugas mengatur tersangka lain berinisial AL dan tersangka QF untuk membuat dokumen palsu. Dokumen fiktif itu digunakan untuk mendirikan perusahaan fiktif dan membuka rekening perusahaan yang digunakan sebagai penyedia jasa pembayaran praktik judol.

Tersangka kelima berinisial WK, yang berperan sebagai Direktur PT ODI. Korporasi tersebut menjalin kerja sama dengan merchant-merchant luar negeri yang beroperasi di bidang judol. Adapun belasan perusahaan yang dipakai sindikat ini mulai dari PT SKD, PT STS, PT OM, PT SD, PT BMS, PT DHB, PT CTS, PT IKB, PT PVR, PT SSD, PT PJ, PT LN, PT LPA, PT KB, PT KK, PT NDT, dan PT TTI.

"Dari 17 PT yang ditemukan tersebut, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain melalui metode QRIS sebagai layering pertama, dan dua perusahaan digunakan secara aktif untuk menampung dana perjudian online," ujar Bayu.

Bayu mengatakan, dari hasil pengungkapan jaringan ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil melakukan pemblokiran dan penyitaan dana dengan total Rp59.126.460.631. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan, mulai dari ponsel, mobil, dokumen perusahaan, hingga kartu ATM.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194092/bareskrim_polri-jCSL_large.jpg
Bareskrim Bongkar 644 Kasus Judi Online, 744 Orang Ditangkap-Aset Rp286 Miliar Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194075/judi_online-G13p_large.jpg
Breaking News! 5 Pengelola Situs Judol Rp59 Miliar Ditangkap, Modus Bikin Perusahaan Fiktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193253/judi-NGY8_large.jpg
Bareskrim Polri Ungkap Judol Jaringan Internasional Beromzet hingga Ratusan Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192616/kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-rjGW_large.jpg
Polri Ungkap 665 Kasus Judol Sepanjang 2025, 741 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972/penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162/judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement