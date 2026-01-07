Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! 5 Pengelola Situs Judol Rp59 Miliar Ditangkap, Modus Bikin Perusahaan Fiktif

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |16:41 WIB
Breaking News! 5 Pengelola Situs Judol Rp59 Miliar Ditangkap, Modus Bikin Perusahaan Fiktif
Polisi bongkar kasus judi online modus bikin perusahaan fiktif (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap lima orang tersangka terkait kasus judi online. Kelima orang ini mengelola 21 situs judi daring yang dapat diakses baik dari dalam maupun luar negeri.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji menjelaskan, pengungkapan praktik judi online ini merupakan tindak lanjut dari laporan hasil analisis PPATK sejak Juni 2025 silam.

"Kami menemukan 10 website judi online, kemudian dikembangkan dan didalami 11 website lainnya, sehingga totalnya 21 website perjudian online," ujar Himawan di Mabes Polri, Rabu (7/1/2026).

Dalam menjalankan praktik situs judi online tersebut, para pelaku bahkan membuat 17 perusahaan fiktif. Sebanyak 15 perusahaan di antaranya digunakan untuk memfasilitasi transaksi judi online dan dua perusahaan sisanya digunakan untuk menampung dana.

"Ditemukan 17 perusahaan yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi praktik judi online. Dari 17 PT yang ditemukan, 15 perusahaan digunakan untuk memfasilitasi pembayaran atau deposit pemain dan dua perusahaan digunakan untuk menampung dana perjudian online," ungkap Himawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193253/judi-NGY8_large.jpg
Bareskrim Polri Ungkap Judol Jaringan Internasional Beromzet hingga Ratusan Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192616/kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-rjGW_large.jpg
Polri Ungkap 665 Kasus Judol Sepanjang 2025, 741 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184972/penjara-OyhE_large.jpg
48 WNI Ditangkap dalam Operasi Besar-besaran Online Scam di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184162/judi_online-0bpr_large.jpg
Ancam Generasi Muda, Aparat Penegak Hukum Diminta Basmi Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451/raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181306/yusril-MI6a_large.jpg
Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement