Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Transaksi Judol, Bareskrim Minta Bank Perketat Deteksi Transaksi Mencurigakan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |15:23 WIB
Cegah Transaksi Judol, Bareskrim Minta Bank Perketat Deteksi Transaksi Mencurigakan
Ilustrasi judi online (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri terus mengintensifkan upaya pemberantasan perjudian online (judol) di Indonesia. Polisi juga bersinergitas dengan pihak terkait untuk memperketat pengawasan transaksi mencurigakan.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji, menekankan sektor perbankan memiliki peranan vital dalam strategi pencegahan ini. Karena itu, pihaknya meminta bank untuk memperketat prosedur pembukaan rekening serta meningkatkan kewaspadaan terhadap pola transaksi mencurigakan.

"Kami menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak perbankan sangat penting terutama dalam fungsi pencegahan," kata Himawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Himawan menegaskan agar perbankan menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML/Anti-Pencucian Uang) secara ketat dan menyeluruh.

"Kami mengharapkan agar perbankan dapat memperketat prosedur pembukaan rekening dengan menerapkan prinsip KYC dan Anti Money Laundering secara ketat dan menyeluruh," ujar Himawan.

Selain itu, Himawan meminta agar tidak ada rekening bank yang lolos dari pengawasan dan digunakan sebagai sarana operasional perjudian. Untuk itu, sistem deteksi dini atau early warning system di perbankan menjadi instrumen krusial untuk membatasi ruang gerak pelaku.

"Perbankan diharapkan memiliki sistem deteksi dini untuk menutup ruang gerak para pelaku yang mencoba menyalahgunakan sistem keuangan kita," tegas Himawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205137/uang-HqXZ_large.jpg
Polri Serahkan Rp58 Miliar Pencucian Uang Judol ke Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198333/judi_online-p3UZ_large.jpg
Fantastis! Perputaran Uang Judol Rp286 Triliun Sepanjang 2025, Ada 12 Juta Pemain Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196563/dpd-UWfN_large.jpg
Rapat Bareng Komdigi, DPD Soroti Isu Judi Online hingga Literasi Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194118/judi_online-dJok_large.jpg
Satu Pelaku Sindikat 21 Situs Judol Masih Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194092/bareskrim_polri-jCSL_large.jpg
Bareskrim Bongkar 644 Kasus Judi Online, 744 Orang Ditangkap-Aset Rp286 Miliar Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194075/judi_online-G13p_large.jpg
Breaking News! 5 Pengelola Situs Judol Rp59 Miliar Ditangkap, Modus Bikin Perusahaan Fiktif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement