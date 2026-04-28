Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Instruksi Prabowo: Seluruh Korban Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur Diurus dan Dikompensasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |10:21 WIB
Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban kecelakaan KA Argo Bromo tabrak KRL di RSUD Bekasi. (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

BEKASI - Presiden RI Prabowo Subianto memastikan para korban kecelakaan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) mendapatkan perawatan maksimal. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo usai menjenguk korban di RSUD Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026) pagi ini.

“Sebagian sudah ada yang pulang. Kalau tidak salah, masih sekitar total 60 ya? 54 orang, dan hampir semuanya sudah ditangani dengan baik," kata Prabowo.

Menurutnya, sebagian korban bahkan sudah kembali ke rumah masing-masing. Prabowo pun memastikan adanya pemberian kompensasi bagi para korban.

“Pokoknya semuanya diurus. Ya, nanti semuanya ada kompensasinya,” ujar beliau.

Presiden juga menyampaikan belasungkawanya atas adanya korban jiwa dari insiden tabrakan kereta api tersebut. Ia telah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan investigasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215137//presiden_prabowo_subianto_mengunjungi_korban_kecelakaan_ka_argo_bromo_tabrak_krl_di_rsud_bekasi-vxkY_large.jpeg
Prabowo Perintahkan Investigasi Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/470/3215134//prabowo-GAUl_large.jpg
Prabowo Setujui Bangun Flyover di Bekasi Timur Cegah Kecelakaan Kereta Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/33/3215133//raffi_ahmad-DYLf_large.jpg
Raffi Ahmad Ungkap Duka Mendalam Atas Tragedi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/338/3215132//korban_jiwa_kecelakaan_kereta_argo_bromo_tabrak_krl_kembali_bertambah-SeoM_large.jpeg
Korban Jiwa Kecelakaan Kereta Argo Bromo Tabrak KRL Bertambah Jadi 14 Orang, 84 Orang Luka-luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215129//presiden_prabowo-cn2S_large.jpg
Prabowo Prihatin Atas Musibah Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/455/3215126//green_sm-84MP_large.jpg
Siapa Pemilik Armada Taksi Listrik Green SM yang Diduga Terlibat Insiden Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement