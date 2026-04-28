Instruksi Prabowo: Seluruh Korban Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur Diurus dan Dikompensasi

BEKASI - Presiden RI Prabowo Subianto memastikan para korban kecelakaan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) mendapatkan perawatan maksimal. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo usai menjenguk korban di RSUD Kota Bekasi pada Selasa (28/4/2026) pagi ini.

“Sebagian sudah ada yang pulang. Kalau tidak salah, masih sekitar total 60 ya? 54 orang, dan hampir semuanya sudah ditangani dengan baik," kata Prabowo.

Menurutnya, sebagian korban bahkan sudah kembali ke rumah masing-masing. Prabowo pun memastikan adanya pemberian kompensasi bagi para korban.

“Pokoknya semuanya diurus. Ya, nanti semuanya ada kompensasinya,” ujar beliau.

Presiden juga menyampaikan belasungkawanya atas adanya korban jiwa dari insiden tabrakan kereta api tersebut. Ia telah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan investigasi.